Галтье рассказал, в чём должен прибавить Доннарумма, чтобы стать одним из лучших вратарей мира

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался об игровых качествах Джанлуиджи Доннаруммы.

«Джиджо – отличный профессионал, он прибавил в чтении игры. Он очень силён, занимает много места в воротах, обладает отличной реакцией и способен совершать решающие спасения, но ему нужно быть ещё более решительным и агрессивным. Он не должен допускать, чтобы команда расслаблялась в защите при комфортном счёте. Ему следует стать ещё более требовательным к себе и к товарищам по команде, чтобы достичь статуса одного из лучших вратарей мира», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «ПСЖ», высказавшегося на пресс-конференции.