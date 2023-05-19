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Галтье рассказал, в чём должен прибавить Доннарумма, чтобы стать одним из лучших вратарей мира

19 Мая 2023 • 22:50 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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21.05 21:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался об игровых качествах Джанлуиджи Доннаруммы.

«Джиджо – отличный профессионал, он прибавил в чтении игры. Он очень силён, занимает много места в воротах, обладает отличной реакцией и способен совершать решающие спасения, но ему нужно быть ещё более решительным и агрессивным. Он не должен допускать, чтобы команда расслаблялась в защите при комфортном счёте. Ему следует стать ещё более требовательным к себе и к товарищам по команде, чтобы достичь статуса одного из лучших вратарей мира», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «ПСЖ», высказавшегося на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Джанлуиджи Доннарумма
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