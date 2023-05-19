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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос высказался о возможной потере статуса капитана в «ПСЖ»

19 Мая 2023 • 21:11 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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21.05 21:45

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о своём положении в команде после продления контракта.

Недавно стало известно, что бразильский футболист подписал с парижанами новый договор, рассчитанный до 2028 года. Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Маркиньосу, вероятно, придётся передать капитанскую повязку Килиану Мбаппе.

«Меня выбрали капитаном за то, что я делаю каждый день. Ко мне не было никаких претензий ни со стороны тренера, ни от президента клуба, а сам Килиан высказывался в мою защиту на пресс-конференциях», – заявил в интервью L’Equipe Маркиньос.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе
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