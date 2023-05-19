Маркиньос высказался о возможной потере статуса капитана в «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о своём положении в команде после продления контракта.

Недавно стало известно, что бразильский футболист подписал с парижанами новый договор, рассчитанный до 2028 года. Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Маркиньосу, вероятно, придётся передать капитанскую повязку Килиану Мбаппе.

«Меня выбрали капитаном за то, что я делаю каждый день. Ко мне не было никаких претензий ни со стороны тренера, ни от президента клуба, а сам Килиан высказывался в мою защиту на пресс-конференциях», – заявил в интервью L’Equipe Маркиньос.