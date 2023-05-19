Названы детали нового договора Маркиньоса с «ПСЖ»

Капитан и защитник Маркиньос продлил трудовой договор с «ПСЖ». Новый контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Как стало известно RMC, теперь заработная плата футболиста будет зависеть от количества сыгранных матчей. Помимо этого, в контракте Маркиньоса предусмотрен специальный бонус за достижение определенных результатов.

По сведениям источника, все новые соглашения с игроками «ПСЖ» будет заключать по этому шаблону.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.