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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье объяснил, почему Экитике стал чаще играть

19 Мая 2023 • 18:45 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
1 7.70 X 5.30 2 1.35
21.05 21:45

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о нападающем команды Уго Экитике.

«Он стал появляться на поле чаще только сейчас, потому что ранее ему нужно было время на адаптацию, ведь он присоединился к нам позже остальных. Поначалу ему было трудно, но он оказался в составе в тот момент, когда ему стало комфортно на тренировках», — цитирует Галтье L'Équipe.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.

В ближайшем матче «ПСЖ» встретится в гостях с «Осером». Поединок 36-го тура чемпионата Франции состоится 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Уго Экитике
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ОСЕР ПСЖ
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