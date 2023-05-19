Галтье объяснил, почему Экитике стал чаще играть

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о нападающем команды Уго Экитике.

«Он стал появляться на поле чаще только сейчас, потому что ранее ему нужно было время на адаптацию, ведь он присоединился к нам позже остальных. Поначалу ему было трудно, но он оказался в составе в тот момент, когда ему стало комфортно на тренировках», — цитирует Галтье L'Équipe.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.

В ближайшем матче «ПСЖ» встретится в гостях с «Осером». Поединок 36-го тура чемпионата Франции состоится 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по мск.