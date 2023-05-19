Галтье: Мы не должны смотреть на «Ланс», нам нужно рассчитывать только на себя

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча 36-го тура чемпионата Франции с «Осером».

«Впереди у нас важная игра. Я всегда говорю своим футболистам, что не стоит смотреть на результаты других клубов, в частности «Ланса», мы должны рассчитывать только на себя. Матч будет непростым, наш соперник борется за выживание, но мы боремся за трофей», — цитирует Галтье L'Équipe.

После 35 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая идущий на второй строчке «Ланс» на шесть очков. «Осер» располагается на 16-й позиции, набрав 34 балла.

Матч «Осер» - «ПСЖ» состоится 21 мая, начало игры запланировано на 21:45 по мск.