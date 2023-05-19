Галтье: Маркиньос — один из лучших центральных защитников в мире

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о продлении трудового договора с защитником команды Маркиньосом. Новый контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

«Я очень рад этому событию. Маркиньос проводит в «ПСЖ» уже десятый сезон. Он является одним из лучших в мире на своей позиции. Своим примером он демонстрирует, что «ПСЖ» остается конкурентоспособным в борьбе за трофеи», — цитирует Галтье L'Équipe.

В нынешнем сезоне 29-летний бразильский защитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 35 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 81 очко. В предстоящем туре подопечные Галтье сыграют в гостях с «Осером» (21 мая).