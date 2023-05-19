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Президент «ПСЖ»: Маркиньос предан «ПСЖ», мы рады продлению контракта с ним

19 Мая 2023 • 16:17 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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21.05 21:45

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта с защитником команды Маркиньосом. Новый договор футболиста с клубом рассчитан до 2028 года.

«Признаюсь, мы рады продлению контракта с Маркиньосом. С самого первого дня он демонстрировал победный дух. Он предан «ПСЖ»,  у него отличный талант и большой опыт. Впереди нас ждет еще много успехов», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт парижан.

Напомним, Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи.

Маркиньос подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Нассер Аль-Хелаифи
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