Президент «ПСЖ»: Маркиньос предан «ПСЖ», мы рады продлению контракта с ним

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта с защитником команды Маркиньосом. Новый договор футболиста с клубом рассчитан до 2028 года.

«Признаюсь, мы рады продлению контракта с Маркиньосом. С самого первого дня он демонстрировал победный дух. Он предан «ПСЖ», у него отличный талант и большой опыт. Впереди нас ждет еще много успехов», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт парижан.

Напомним, Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи.

Маркиньос подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»