Защитник «ПСЖ» Маркиньос продлил трудовой договор с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт парижан. Новый контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года.

В интервью клубному сайту Маркиньос признался, что очень рад продлению соглашения и очень этим гордится. Игрок отметил, что для него это особенный момент, и он уверен, что в ближайшем будущем «ПСЖ» добьется больших успехов.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

После 35 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 81 очко.