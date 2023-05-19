«ПСЖ» сообщил о травме Верратти

Итальянский полузащитник Марко Верратти, выступающий за «ПСЖ», получил повреждение, об этом сообщила пресс-служба клуба.

У футболиста диагностирован ушиб левого колена. Сроки восстановления 30-летнего игрока пока не уточняются.

Верратти выступает за парижский гранд с лета 2012 года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Марко провел 26 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Хавбек получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.