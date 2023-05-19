Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос хотел бы остаться во французской команде ещё на один год. По информации от Mundo Deportivo, испанец склоняется к тому, чтобы продлить свой истекающий контракт с парижанами ещё на один сезон.

Источник отмечает, что клуб разделяет желание Рамоса и хочет сохранить опытного футболиста ещё на один год. Стороны намерены начать переговоры в ближайшее время и поскорее заключить сделку.

Ранее Рамоса связывали с потенциальным возвращением в «Севилью», где Серхи начинал свою профессиональную карьеру. Тем не менее, источник утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности.