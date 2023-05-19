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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

19 Мая 2023 • 12:38 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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21.05 21:45

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос хотел бы остаться во французской команде ещё на один год. По информации от Mundo Deportivo, испанец склоняется к тому, чтобы продлить свой истекающий контракт с парижанами ещё на один сезон.

Источник отмечает, что клуб разделяет желание Рамоса и хочет сохранить опытного футболиста ещё на один год. Стороны намерены начать переговоры в ближайшее время и поскорее заключить сделку.

Ранее Рамоса связывали с потенциальным возвращением в «Севилью», где Серхи начинал свою профессиональную карьеру. Тем не менее, источник утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности.

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ПСЖ Серхио Рамос
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