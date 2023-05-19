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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Лионом»

19 Мая 2023 • 07:56 Комментировать

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий матч 36-го тура Лиги 1 против «Лиона». Как сообщает клубная пресс-служба, в этот список включен российский полузащитник Александр Головин. Всего в заявку монегасков попали 22 футболиста.

Матч между «Лионом» и «Монако» состоится в пятницу, 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают седьмое место, а гости располагаются на четвертой позиции.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 32 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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