Верратти может отправиться в Саудовскую Аравию

Итальянский полузащитник Марко Верратти летом, скорее всего, покинет «ПСЖ», недавно даже сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал». Но в это мало верит испанское издание Sport - оно сообщает, что интерес «Реала» быстро иссяк, так как мадридцы имеют возможность пригласить игрока помоложе, в частности, Джуда Беллингема.

Вернуться в Италию Верратти мешают амбиции - там нет клубов, которые потянут его зарплату в одиннадцать миллионов евро, получаемую Верратти в Париже, а уступать в деньгах игрок не готов. И потому он рассматривает возможность отправиться в экзотический богатый чемпионат - несколько лет назад таковым считался Китай, сейчас его место заняла Саудовская Аравия.