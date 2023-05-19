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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти может отправиться в Саудовскую Аравию

19 Мая 2023 • 03:28 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Верратти летом, скорее всего, покинет «ПСЖ», недавно даже сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал». Но в это мало верит испанское издание Sport - оно сообщает, что интерес «Реала» быстро иссяк, так как мадридцы имеют возможность пригласить игрока помоложе, в частности, Джуда Беллингема.

Вернуться в Италию Верратти мешают амбиции - там нет клубов, которые потянут его зарплату в одиннадцать миллионов евро, получаемую Верратти в Париже, а уступать в деньгах игрок не готов. И потому он рассматривает возможность отправиться в экзотический богатый чемпионат - несколько лет назад таковым считался Китай, сейчас его место заняла Саудовская Аравия. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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