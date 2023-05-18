«ПСЖ» лучше выступает без Месси – анализ Лиги 1

На страницах официального сайта Лиги 1 вышел материал, в котором анализируются показатели «ПСЖ» с Лионелем Месси и без него. Разумеется, речь идёт о периоде после подписания контракта с аргентинцем летом 2021 года.

Лига 1 привела средние показатели «ПСЖ» за сезоны 2021/2022 и 2022/2023 – отдельно для чемпионата и отдельно для всех турниров. В завершении приводятся показатели во всех играх двух сезонов.

С Месси «ПСЖ» в среднем набирал 2,17 очка за игру. Средний счёт – 2,3:1.

Без Месси «ПСЖ» в среднем набирал 2,29 очка за игру. Средний счёт – 2,4:1.

«Как видим выше, «ПСЖ» немного лучше выступает без Месси, даже несмотря на его показатели», - говорится в материале.

«ПСЖ» доказал, что знает, как побеждать без Месси», - такой вывод делается в заключении.

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