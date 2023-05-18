Игрок «Тулузы» занял 100 тысяч у одноклубников и не спешил возвращать

Футболист «Тулузы» Расмус Николайсен попал в неприятную историю. Как сообщает L’Equipe, датчанин является большим фанатом онлайн-игр. Дошло до того, что Николайсен занял 100 тысяч евро как минимум у шести своих одноклубников. Защитник не торопился возвращать деньги, что повлекло за собой рост напряжения в раздевалке. Некоторые футболисты проинформировали о случившемся президента клуба. В итоге Николайсен получил зарплату вперёд, чтобы погасить долги в команде.

Отмечается, что Николайсен из-за этой ситуации даже пропустил один из матчей команды. Стоит сказать, что в апреле-мае датский защитник не играл против «Лиона» и «Ланса».