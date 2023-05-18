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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими пропустит два матча «ПСЖ»

18 Мая 2023 • 17:49 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
21.05 21:45

Защитник Ашраф Хакими был дисквалифицирован на два матча после удаления в игре чемпионата Франции против «Аяччо». Об этом сообщается на сайте французской Профессиональной футбольной лиги.

Таким образом, Хакими не поможет «ПСЖ» в играх против «Осера» (21 мая) и «Страсбурга» (27 мая). Марокканец сможет сыграть в заключительном матче сезона против «Клермона» (3 июня).

За три тура до завершения чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице. Второй «Ланс» команда Кристофа Галтье опережает на шесть зачётных баллов.

Хакими и Перишич поддерживали «Интер» с трибуны

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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