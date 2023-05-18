В «ПСЖ» приняли решение по звёздному трио Месси – Неймар – Мбаппе

Наличие в атаке звёздного трио с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе не позволило «ПСЖ» приблизиться к решению задачи по завоеванию трофея Лиги чемпионов. В этом сезоне парижане снова остановились в сильнейшем клубном турнире континента уже на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».

Как сообщает The Telegraph, в «ПСЖ» ожидают летнего ухода Месси. В таком случае зарплатная ведомость клуба серьёзно сократится. Что до Неймара, то гранд Лиги 1 будет стараться продать бразильца. В Париже ожидают интереса к Неймару со стороны клубов Премьер-лиги.

«ПСЖ» планирует строить команду вокруг Килиана Мбаппе. В клубе надеются, что выбранная стратегия убедит Мбаппе в том, что ему не стоит переходить в «Реал». Отмечается, что «ПСЖ» также хочет привлекать более молодых, желательно французских, игроков.

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