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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси предложили 500 млн евро за сезон - известен клуб

18 Мая 2023 • 13:37 Комментировать (3)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил новое предложение из Саудовской Аравии. По сообщениям журналистов портала Goal.com, руководство «Аль-Хиляля» готово платить 35-летнему аргентинцу 500 миллионов евро за сезон.

В случае, если Месси примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом мира, обогнав Криштиану Роналду. 38-летний португалец получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за сезон.

Еще одним вариантом для Лионеля является каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» не смогут предложить ему таких больших денег. Решение о своем будущем аргентинец примет до конца текущего месяца. Контракт Месси с парижанами истекает в июне.

«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз

Экс-нападающий «Барселоны» может заменить Месси в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Volond
18 Мая 2023 в 14:03
А чё не лярд?) Давайте уже фантазировать по полной, товарищи журналисты
One Live
18 Мая 2023 в 13:41
пол ярда гному за хождение по полю)))
мир сбрендил!
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