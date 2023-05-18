Месси предложили 500 млн евро за сезон - известен клуб

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил новое предложение из Саудовской Аравии. По сообщениям журналистов портала Goal.com, руководство «Аль-Хиляля» готово платить 35-летнему аргентинцу 500 миллионов евро за сезон.

В случае, если Месси примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом мира, обогнав Криштиану Роналду. 38-летний португалец получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за сезон.

Еще одним вариантом для Лионеля является каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» не смогут предложить ему таких больших денег. Решение о своем будущем аргентинец примет до конца текущего месяца. Контракт Месси с парижанами истекает в июне.

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