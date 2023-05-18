«ПСЖ» будет тренироваться без Галтье

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье не будет присутствовать на сегодняшнем тренировочном занятии своей команды. Как информирует пресс-служба парижского гранда, тренер пропустит тренировку из-за медицинских причин.

При этом, как отмечает источник, уже завтра специалист вернется к выполнению своих обязанностей.

Галтье занял пост главного тренера парижского гранда перед стартом текущего сезона. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.

После 35 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя на шесть баллов.