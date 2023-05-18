Команда Головина может остаться без главного тренера

Наставник «Монако» Филипп Клеман недоволен своим положение в клубе и задумывается об отставке. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Согласно сведениям журналиста, тренер разочарован отношением со стороны руководства клуба. Он намерен доработать до конца нынешнего сезона, после чего примет окончательное решение. Филипп планирует вернуться в бельгийский «Брюгге», в котором работал до переезда во Францию.

Клеман занял пост главного тренера «Монако» в январе 2022 года. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне Лиги 1 монегаски набрали 65 очков и занимают четвертое место в таблице.