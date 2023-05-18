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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-нападающий «Барселоны» может заменить Месси в «ПСЖ»

18 Мая 2023 • 08:50 Комментировать

«ПСЖ» продолжает рассматривать игроков на замену аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который близок к уходу из клуба по завершении сезона.

По сообщениям журналистов El Deportivo, в поле зрения французского гранда попал чилийский форвард Алексис Санчес, выступающий в чемпионате Франции за «Марсель». Представители парижского клуба уже вступили в переговоры с представителями Алексиса, дабы обсудить возможный переход.

34-летний чилиец выступает за «Марсель» с августа 2022 года. Его контракт с провансальцами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Алексис провел 32 матча, забил 14 голов и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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