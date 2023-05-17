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Чемпионат Франции. Лига 1

Грондона заявил, что не хочет видеть Месси в чемпионате Аргентины

17 Мая 2023 • 19:47 Комментировать
Ланус
...
Ньюэллс Олд Бойз
21.05 03:30

Бывший тренер молодёжной сборной Аргентины Умберто Грондона поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в чемпионат Аргентины.

«Я не хочу, чтобы Месси переходил в команду из чемпионата Аргентины, ведь это сразу сделает ее фаворитом турнира. Если он придет в «Ньюэллс Олд Бойз» и ему соберут хорошую команду, то победитель чемпионата будет известен заранее. Все остальные клубы будут разыгрывать вторую строчку», — заявил Грондона в эфире Super Deportivo Radio.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 20 голов и записал на свой счет 19 ассистов. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает предстоящим летом, и футболист не спешит его продлевать.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ньюэллс Олд Бойз Умберто Грондона
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