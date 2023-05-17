Агент: «Месси заслуживает завершить карьеру там, где захочет»

Футбольный агент Рафаэла Пимента поделилась мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, выступающем за французский «ПСЖ».

«Карьера Месси? Я считаю, что он заслуживает завершить ее там, где захочет. Лионель – один из лучших футболистов всех времен. Поэтому может играть там, где ему будет максимально комфортно», - передает слова агента Mundo Deportivo.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции 35-летний форвард провел 29 матчей, записав на свой счет 15 забитых мячей и 15 голевых передач.