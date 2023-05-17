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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет сохранить Рамоса

17 Мая 2023 • 12:34 Комментировать

Опытный испанский защитник Серхио Рамос может задержаться во французском «ПСЖ». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство парижского гранда хочет предложить 37-летнему исполнителю контракт до лета следующего года.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рамос принял участие в 30 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Защитник получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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