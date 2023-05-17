Месси не торопится с выбором будущего клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не собирается принимать решение о своём будущем в ближайшее время.

«Барселона» стремится оформить возвращение аргентинца, чей действующий контракт истекает в июне. На игрока также претендует саудовский «Аль-Хиляль». По информации журналиста Херарда Ромеро, сам Месси не спешит с выбором: он попросил всех причастных к переговорам людей сохранять терпение и спокойствие. Форвард намерен сосредоточиться на заключительных матчах сезона с «ПСЖ», после чего активно займётся решением вопроса будущего.

Парижанам осталось провести три поединка до конца сезона. Последний из них – против «Клермона» – будет сыгран 3 июня.