Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не торопится с выбором будущего клуба

17 Мая 2023 • 01:50 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
21.05 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не собирается принимать решение о своём будущем в ближайшее время.

«Барселона» стремится оформить возвращение аргентинца, чей действующий контракт истекает в июне. На игрока также претендует саудовский «Аль-Хиляль». По информации журналиста Херарда Ромеро, сам Месси не спешит с выбором: он попросил всех причастных к переговорам людей сохранять терпение и спокойствие. Форвард намерен сосредоточиться на заключительных матчах сезона с «ПСЖ», после чего активно займётся решением вопроса будущего.

Парижанам осталось провести три поединка до конца сезона. Последний из них – против «Клермона» – будет сыгран 3 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСЕР ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
01:50 · Франция. Лига 1
Месси не торопится с выбором будущего клуба
16 Мая
23:38 · Франция. Лига 1
Балогун определился с национальной сборной
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – единственный серьёзный претендент на Неймара
21:52 · Германия. Бундеслига
Известны три претендента на Азмуна в случае ухода иранца из «Байера» слухи
21:31 · Франция. Лига 1
Ловрен не сыграет за «Лион» против «Монако» Головина официально
21:06 · Испания. Ла Лига
Неймар хочет вернуться в «Барселону» 2
20:56 · Франция. Лига 1
Эз, Фонсека и Тудор — претенденты на звание лучшего тренера сезона в Лиге 1
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - самый неэффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы
16:43 · Франция. Лига 1
Шалимов: Зимой Головину надо было уходить из «Монако»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала» 1
10:25 · Германия. Бундеслига
Дембеле может заменить Коло-Муани в «Айнтрахте»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Манчестер Сити»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Неймара активно работает над трансфером клиента в «Челси»
07:07 · Франция. Лига 1
Малиновский назвал цель «Марселя» на остаток сезона
15 Мая
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Головина и Миранчука нужно вызвать в сборную на матч с Камеруном»
Все новости
Рекомендуем