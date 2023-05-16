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Чемпионат Франции. Лига 1

Балогун определился с национальной сборной

16 Мая 2023 • 23:38 Комментировать
Реймс
...
Анже
21.05 16:00

Один из лучших форвардов французской Лиги 1 в текущем сезоне Фоларин Балогун будет выступать за национальную сборную США. Об этом игрок сообщил в своих соцсетях, приложив фото логотипа «звёздно-полосатых».

Напомним, что у молодого форварда двойное гражданство – Англии и США. В текущем сезоне он отлично выступает в «Реймсе», за который успел забить 20 голов в 36 матчах во всех турнирах.

Права на молодого игрока принадлежат лондонскому «Арсеналу», его контракт с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года.

Клуб АПЛ планирует приобрести Балогуна у «Арсенала»

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Фоларин Балогун
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РЕЙМС АНЖЕ
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