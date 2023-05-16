Балогун определился с национальной сборной

Один из лучших форвардов французской Лиги 1 в текущем сезоне Фоларин Балогун будет выступать за национальную сборную США. Об этом игрок сообщил в своих соцсетях, приложив фото логотипа «звёздно-полосатых».

Напомним, что у молодого форварда двойное гражданство – Англии и США. В текущем сезоне он отлично выступает в «Реймсе», за который успел забить 20 голов в 36 матчах во всех турнирах.

Права на молодого игрока принадлежат лондонскому «Арсеналу», его контракт с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года.

Клуб АПЛ планирует приобрести Балогуна у «Арсенала»