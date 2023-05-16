Эз, Фонсека и Тудор — претенденты на звание лучшего тренера сезона в Лиге 1

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) опубликовал список претендентов на звание лучшего тренера Лиги 1 по итогам сезона-2022/23.

За награду между собой поборются: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен («Клермон»), Франк Эз («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза») и Игор Тудор («Марсель»).

Напомним, в прошлом сезоне лучшим тренером был признан нынешний наставник «Ренна» Брюно Женезьо. В прошлом году под его руководством команда заняла четвертое место, отстав от третьей строчки всего на три очка.

После 35 туров лидером чемпионата Франции является «ПСЖ», набрав 81 очко. На второй позиции идет «Ланс», имея в своем активе 75 очков. Замыкает тройку «Марсель», на счету команды 73 балла.