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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе поспорят за звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

16 Мая 2023 • 20:44 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
21.05 21:45

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в список претендентов на приз лучшего игрока Лиги 1 по итогам сезона-2022/23.

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) обнародовал список претендентов на звание лучшего футболиста текущего сезона. За награду поборются: Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).

Добавим, что последние три раза лучшим игроком признавался Мбаппе.

После 35 туров лидером чемпионата Франции является «ПСЖ» (81 очко), на второй строчке располагается «Ланс» (75), третий — «Марсель» (73).

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лилль Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Секо Фофана Джонатан Дэвид
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