Месси и Мбаппе поспорят за звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в список претендентов на приз лучшего игрока Лиги 1 по итогам сезона-2022/23.

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) обнародовал список претендентов на звание лучшего футболиста текущего сезона. За награду поборются: Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).

Добавим, что последние три раза лучшим игроком признавался Мбаппе.

После 35 туров лидером чемпионата Франции является «ПСЖ» (81 очко), на второй строчке располагается «Ланс» (75), третий — «Марсель» (73).