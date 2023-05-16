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Чемпионат Франции. Лига 1

Малиновский назвал цель «Марселя» на остаток сезона

16 Мая 2023 • 07:07 Комментировать

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который выступает за «Марсель», пообщался с журналистами после поединка против «Анже» (3:1) в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» - большой клуб, на который оказывают серьезное давление. Нам нужно успешно завершить чемпионат и пробиться в Лигу чемпионов. Затем мы будем работать над тем, чтобы достичь большего в новом сезоне.

Что касается меня, то после предсезонной подготовки я буду играть еще лучше», - передает слова футболиста La Provence.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Малиновский провел 17 поединков, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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