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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Верратти по трём причинам

15 Мая 2023 • 12:36 Комментировать

Руководство «ПСЖ» готово рассмотреть предложения по трансферу итальянского полузащитника Марко Верратти, об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

Как стало известно источнику, в парижском гранде приняли решение расстаться с опорником по трем причинам. Первая – недисциплинированность игрока: в декабре Марко вернулся в расположение клуба с четырьмя лишними кг. Вторая – спад в игре: всего одно голевое действие в 35 матчах сезона. Третья – высокий оклад: более одного миллиона евро в месяц.

Верратти защищает цвета парижского коллектива с 2012 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона, а трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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