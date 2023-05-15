Неймар решил уйти из «ПСЖ» - названа причина

Звездный бразильский нападающий Неймар задумался над уходом из «ПСЖ», об этом рапортует Le Parisien.

Как информирует источник, форвард недоволен поведением болельщиков команд, устроивших акцию протеста перед его домом. Фанаты выкрикивали в адрес игрока следующие слова: «Неймар, уходи». Бразильца огорчило такое отношение, и он готов принять предложение от другого клуба.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Парижский топ-клуб приобрел нападающего у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 29 матчей, в которых отметился 18 голами и 17 результативным передачами.

Неймар не пошёл по стопам Роналду