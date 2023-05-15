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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар решил уйти из «ПСЖ» - названа причина

15 Мая 2023 • 08:45 Комментировать (2)

Звездный бразильский нападающий Неймар задумался над уходом из «ПСЖ», об этом рапортует Le Parisien.

Как информирует источник, форвард недоволен поведением болельщиков команд, устроивших акцию протеста перед его домом. Фанаты выкрикивали в адрес игрока следующие слова: «Неймар, уходи». Бразильца огорчило такое отношение, и он готов принять предложение от другого клуба.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Парижский топ-клуб приобрел нападающего у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 29 матчей, в которых отметился 18 голами и 17 результативным передачами.

Неймар не пошёл по стопам Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (2)
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One Live
15 Мая 2023 в 10:24
А кому нужен! Яркий пример того как бабло убивает карьеру футболиста!
Cruyff
15 Мая 2023 в 08:57
ему место в ОАЭ там и играть не надо зато станет миллиардером
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