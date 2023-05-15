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Анри отреагировал на свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси

15 Мая 2023 • 07:59 Комментировать (1)

Легендарный французский форвард Тьерри Анри отреагировал на свист болельщиков «ПСЖ» в сторону звездного нападающего команды Лионеля Месси по ходу недавнего матча против «Аяччо» (5:0).

«Это уже не первый раз, когда освистывают Лионеля. Люди могут сказать, что он заслужил это. Но я считаю, что свист в его сторону неуместен. Месси никогда не был проблемой, когда я выступал с ним. Он всегда был решением», - передает слова Анри Sport.es.

35-летний форвард выступает за парижский коллектив с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В этой кампании Лео забил 20 голов и отдал 19 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Тьерри Анри
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snk6565
15 Мая 2023 в 08:45
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