«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром и Верратти

«Пари Сен-Жермен» не станет препятствовать уходу Марко Верратти и Неймара в летнее трансферное окно.

Сведения о возможном уходе итальянского полузащитника и бразильского вингера фигурируют в прессе не первую неделю. Согласно сведениям Le Parisien, руководство парижского клуба приняло решение относительно обоих футболистов – им будет позволено покинуть клуб, если поступят предложения. Неймар ранее не планировал покидать Париж, однако изменил своё мнение из-за недоброжелательного отношения со стороны болельщиков «ПСЖ».

Контракт Марко Верратти рассчитан до 2026 года. Неймара – до 2025 года.