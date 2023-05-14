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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром и Верратти

14 Мая 2023 • 20:27 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
21.05 21:45

«Пари Сен-Жермен» не станет препятствовать уходу Марко Верратти и Неймара в летнее трансферное окно.

Сведения о возможном уходе итальянского полузащитника и бразильского вингера фигурируют в прессе не первую неделю. Согласно сведениям Le Parisien, руководство парижского клуба приняло решение относительно обоих футболистов – им будет позволено покинуть клуб, если поступят предложения. Неймар ранее не планировал покидать Париж, однако изменил своё мнение из-за недоброжелательного отношения со стороны болельщиков «ПСЖ».

Контракт Марко Верратти рассчитан до 2026 года. Неймара – до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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ОСЕР ПСЖ
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