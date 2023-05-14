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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин не смог сделать разницу: «Монако» и «Лилль» не выявили победителя

14 Мая 2023 • 19:57 Комментировать (1)
Монако
0:0
Лилль
окончен

В 35-м туре Лиги 1 команда «Монако» в домашних стенах встречалась с «Лиллем».

Протокол игры  
Монако0:0Лилль
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМатсима КрисленКайо ЭнрикеМатазо ЭлиоФофана ЮссуфМинамино Такуми 74' (Аклиуш Манес ( 74') Головин Александр 73' (Эмболо Брель ( 73') Якобс ИсмаилБоаду Мирон 59' (Бен Сехир Элиссе ( 59')
Запасные: Магасса СунгутуАгилар РубенЛукас ЖанДиоп ЭденДьятта КрепенДидийон ТомасОку Иллан
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеФонте ЖозеРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес Анхель  71' 77' (Гомеш Андре ( 77') Бамба ДжонатанКабелла РемиДэвид Джонатан 85' (Виржинюс Алан ( 85') Веа Тимоти 65' (Уна Адам ( 65')
Запасные: Костиль БенуаМартен ЖонасБалеба КарлосГудмундссон ГабриэльЙоро ЛениБайо Мохамед
14 мая. Стадион "Луи II".

Если брать последние десять лет, то «Монако» выигрывал чемпионат Франции в 2017 году, а «Лилль» – в 2021 году. Но сейчас другое дело. Эти команды подходили к очному матчу, следуя друг за другом на четвёртом и пятом местах соответственно. Монегаски опережали «догов» на пять очков и при этом сами отставали от третьей строчки на шесть баллов.

Понятно, что «Монако» интересует российских болельщиков больше «Лилля», поскольку за эту команду выступает Александр Головин. В предыдущем матче – победном против «Анже» – он отметился забитым голом. А вот до этого команда Филиппа Клемана потерпела два подряд крупных поражения – от «Ланса» и «Монпелье».

На самом старте матча монегаски смотрелись активнее, но не смогли создать на этом отрезке серьёзных моментов у чужих ворот и отошли назад. Гости заработали пару угловых ударов с левого фланга, которые исполнял Реми Кабелла. Во втором случае бывший полузащитник «Краснодара» навесил на голову Бамба, который переправил мяч прямо в руки Нюбеля.

На шестнадцатой минуте внимание на себя обратил Минамино, пробивший с левого края вратарской мимо дальнего угла ворот. Закидушку для Такуми исполнял Головин. Как видим, не удалось здесь Александру стать автором голевого паса, но всё от себя зависящее он сделал, а вопросы там к бывшему игроку «Ливерпуля».

В районе получаса игры Крислен Матсима создал голевую возможность для Мирона Боаду, своим аккуратным пасом выведя его на чужие ворота. Только вот не смог наконечник атак «Монако» переиграть голкипера гостей, ткнув мяч как раз в него. Это был, конечно, стопроцентный шанс, который требовалось реализовывать.

«Лилль» вообще тяготеет к контролю мяча, и эта игра не стала исключением. По итогам первого тайма у гостей было 57 процентов по этому показателю. Около сороковой минуты со стороны визитёров состоялся обводящий удар Анхеля Гомеса из полукруга штрафной, он не попал в цель.

Бен Сехир ближе к шестидесятой минуте заменил в составе монегасков получившего мышечное повреждение Боаду. «Лилль» тем временем стал поджимать хозяев. Футболисты гостей старались доводить ситуации до верного, но Веа и Бамба не удавалось открыть счёт. Зато реализовал выход один на один в другие ворота Минамино, однако из офсайда.

Благодаря заменам монегаски несколько активизировались, однако на счёт это не повлияло, как и новый нереализованный момент Бамба. Нулевая ничья стала итогом этого матча. «Монако» сохранило пятиочковый отрыв от «Лилля», идущего на пятой строчке. Александр Головин покинул газон на 73-й минуте, уступив своё место на поле Брелю Эмболо.

Кирилл Иванцов

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Монако Лилль Чемпионат Франции Лига 1
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Комментарии (1)
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redwhite1959
14 Мая 2023 в 20:19
Не о том написал Кирилл Иванцов. В этом матче было намного более скандальное - по отношению к морали - событие нежели сама игра. Немного отступлю от футбола и вернусь на три месяца назад. Вот что писали СМИ: "17 января на сайте НХЛ в разделе клуба «Филадельфия» появилось сообщение о проведении акции в поддержку ЛГБТ-сообщества во время разминки перед игрой. Хоккеисты команды должны были выйти в специальной форме, с изображениями, поддерживающими сексуальные меньшинства. «Летчики» вышли на разминку в свитерах с радужной расцветкой. На льду были все, кроме одного — Проворов остался в раздевалке. Саму игру хоккеист провел от начала до конца, отыграв более 22 минут, но скандал из-за его отсутствия на разминке разгорелся нешуточный. После Иван Проворов пообщался с американскими журналистами и объяснил свою позицию. Я всех уважаю, уважаю их выбор. И это — мой выбор, потому что это моя религия. Я русский, православный." А вот Головин вышел сегодня на игру с 17-м номером, раскрашенным в цвета радуги - ЛГБТ-символики, сфотографировался со всеми остальными игроками двух команд у плаката с ЛГБТ-символикой как ни в чём не бывало!(( Обращение - в связи с этим - к Карпину - Валерий Георгиевич, прошу Вас не вызывать больше Головина в сборную! Заранее - спасибо!
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