«Нант» выстоял под атаками «Тулузы»

Матч 35-го тура Лиги 1 «Тулуза» - «Нант» был отложен на два с половиной часа из-за террористической угрозы. Сказался ли этот фактор на игре, непонятно, но команды провели 90 минут без голевых ударов. Хозяева доминировали на поле, а соперник явно пытался удержать нули на табло. При этом у гостей Самуэль Мутуссами зарядил в перекладину, да и Андрей Жиротто перед финальным свистком едва не вырвал победу (промах), но все же 0:0.

«Тулуза» остается 13-й, а «Нант» проигрывает очко «Осеру» в борьбе за спасительное 16-е место.