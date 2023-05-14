«Нант» выстоял под атаками «Тулузы»

Матч 35-го тура Лиги 1 «Тулуза» - «Нант» был отложен на два с половиной часа из-за террористической угрозы. Сказался ли этот фактор на игре, непонятно, но команды провели 90 минут без голевых ударов. Хозяева доминировали на поле, а соперник явно пытался удержать нули на табло. При этом у гостей Самуэль Мутуссами зарядил в перекладину, да и Андрей Жиротто перед финальным свистком едва не вырвал победу (промах), но все же 0:0.
«Тулуза» остается 13-й, а «Нант» проигрывает очко «Осеру» в борьбе за спасительное 16-е место.
Протокол игры
Дюпе Максим• 90'Деслер Миккел•Руо Антони•Николайсен Расмус•Каманзи Уоррен•Спирингс Стейн•Генро Денис69' (Деягере Брехт (69') •Сьерро Венсан69' (Ван ден Бомен Бранко (69') •Онаиву Адо61' (Шаиби Фарес (61') •Даллинга Тийс•Ратао Рафаэл82' (Бирманчевич Велько (82')
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей• 58'Паллуа Николя•Сентонз Фабьен•Мерлин Квентин83' (Траоре Шарль (83') •Блас Людовик•Мутуссами Самуэль•Молле Флоран•Саймон Мозес74' (Сиссоко Мусса (74') •Коко Маркус61' (Гессан Эванн (61')
14 мая. Стадион "Мунисипал".
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