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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» выстоял под атаками «Тулузы»

14 Мая 2023 • 19:25 Комментировать
Тулуза
0:0
Нант
окончен

Матч 35-го тура Лиги 1 «Тулуза» - «Нант» был отложен на два с половиной часа из-за террористической угрозы. Сказался ли этот фактор на игре, непонятно, но команды провели 90 минут без голевых ударов. Хозяева доминировали на поле, а соперник явно пытался удержать нули на табло. При этом у гостей Самуэль Мутуссами зарядил в перекладину, да и Андрей Жиротто перед финальным свистком едва не вырвал победу (промах), но все же 0:0.

«Тулуза» остается 13-й, а «Нант» проигрывает очко «Осеру» в борьбе за спасительное 16-е место.

Протокол игры  
Тулуза0:0Нант
Дюпе Максим  90'Деслер МиккелРуо АнтониНиколайсен РасмусКаманзи УорренСпирингс СтейнГенро Денис 69' (Деягере Брехт ( 69') Сьерро Венсан 69' (Ван ден Бомен Бранко ( 69') Онаиву Адо 61' (Шаиби Фарес ( 61') Даллинга ТийсРатао Рафаэл 82' (Бирманчевич Велько ( 82')
Запасные: Bonota TraoreМависса КристианКебен КевинКоста ЛоганКьетил Хауг
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто Андрей  58'Паллуа НиколяСентонз ФабьенМерлин Квентин 83' (Траоре Шарль ( 83') Блас ЛюдовикМутуссами СамуэльМолле ФлоранСаймон Мозес 74' (Сиссоко Мусса ( 74') Коко Маркус 61' (Гессан Эванн ( 61')
Запасные: Коршья СебастьенМишель ДиасПетрич ДенисХаджам ЖауэнДескамп Реми
14 мая. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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