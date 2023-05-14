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Чемпионат Франции. Лига 1

«Труа» вылетел в Лигу 2, «Осер» проиграл ключевой матч с «Брестом»

14 Мая 2023 • 18:14 Комментировать
Ренн
4:0
Труа
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 35-го тура. «Труа» имел чисто теоретические шансы сохранить прописку в элите, но разгромно проиграл «Ренну» (0:4) и вылетает в низший дивизион. «Осер» уступил «Бресту» (0:1) в очень важном матче и рискует оказаться в зоне вылета. Середняки соревнований, «Монпелье» и «Лорьян» не определили сильнейшего - 1:1.

Протокол игры  
Ренн4:0Труа
(1:0) Теате Артур14'  
(2:0) Буриго Бенжамен65'  
(3:0) Токо-Экамби Карл70'  
(4:0) Токо-Экамби Карл74'  
Манданда СтивТраоре Амари 81' (Ассиньон Лоренс ( 81') Омари ВармедТеате АртурБелосьян ЖенуэльСантамария Батист 77' (Тэт Флавьен ( 77') Докю Жереми 88' (Alan Do Marcolino ( 88') Буриго Бенжамен 87' (Угочукву Лесли ( 87') Майер ЛовроГуйри АминТоко-Экамби Карл 78' (Салах Ибрагим ( 78')
Запасные: Дамержи ЭлиасАлемдар ДоганДуэ ГелаРодон Джо
Галлон ГотьеЗукру Танги 81' (Поросо Джексон ( 81') Рами АдильПалмер-Браун ЭрикБруус АндреасКуаме Роминигуе  32'Шавалерин КсавьеЛаруси Яссер 69' (Конте Абду ( 69') Лопеш РониБальде МамаОдоберт Уилсон 81' (Донг Кильян ( 81')
Запасные: Коон РудиЯде Папа НдиагаЛис МатеушАгум ЛюсьенФаже РайанПалаверса Анте
14 мая. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры 
Брест1:0Осер
(1:0) Ле Дуарон Жереми 69'  
Бизот Марко  Лала Кенни  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Дюверн Жан-Кевин  Лис-Мелу Пьерр  Онора Франк   87' (Перейра-Лаже Матиаш (   87' Белькебла Арис  Дель Кастильо Ромен   72' (Камара Махди (   72' Ле Дуарон Жереми  Мунье Стив
Запасные: Локо Брэдли  Бласкес Хоакин  Реми Лоик  Эрей Кристоф  Маньетти Уго  Дари Ашраф  Дембеле Карамоко  Лемарешаль Феликс
Ионуц Андрей Раду  Жанвье Жульян   75' (Дембеле Сирики (   75' Жубал Мендес  Туре Сулейман  Равелсон Райан   85' (Зедатка Аким (   85' Менса Гидеон  М'Чангама Юссуф   85' (Синайоко Лассин (   85' Туре Бирама  Массенжо Хан-Ноа  Да Кошта Нуну   64' (Аблин Маттис (   64' Эн Готье   64' (Перрен Гаэтан (   64')
Запасные: Пелленар Тео  Леон Донован  Руис-Атиль Кайс  Сахи Хамза  Отре Матиас
 14 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Монпелье1:1Лорьян
  68' Февр Ромен (0:1)
(1:1) Мауасса Фет 90'  
Лекомт Бенжамен  Тшато Энзо   72' (Сако Фалае (   72' Жюльен Кристофер  Куяте Кики   89'  Силла Иссиага  Шотар Жорис  Ферри Жордан   33'  Норден Арно   90' (Геген Аксель (   90' Мавидиди Стефи   90' (Жермен Валер (   90' Фаяд Халил   72' (Мауасса Фет (   72' Вахи Элю
Запасные: Сент-Люс Тео  Эстев Максим  Сахо Мамаду  Берто Димитри
Мвого Ивон  Меите Бамо   25'  Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Калюлю Гедеон   59' (Ле Бри Тео (   59' Йонгва Дарлин  Абергель Лоран  Инносент Бонке   59' (Кари Айман (   59' Февр Ромен   83' (Понсо Жульен (   83' Ле Фе Энцо   70'  Коне Ибраима   38'   80' (Дукуре Сирине (   80')
Запасные: Аушиш Адиль  Катлайн Йоанн  Лапорт Жульен  Диарра Стефан  Бартуш Тедди
 14 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Осер Труа Брест
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