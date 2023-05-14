«Труа» вылетел в Лигу 2, «Осер» проиграл ключевой матч с «Брестом»

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 35-го тура. «Труа» имел чисто теоретические шансы сохранить прописку в элите, но разгромно проиграл «Ренну» (0:4) и вылетает в низший дивизион. «Осер» уступил «Бресту» (0:1) в очень важном матче и рискует оказаться в зоне вылета. Середняки соревнований, «Монпелье» и «Лорьян» не определили сильнейшего - 1:1.