«Труа» вылетел в Лигу 2, «Осер» проиграл ключевой матч с «Брестом»

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 35-го тура. «Труа» имел чисто теоретические шансы сохранить прописку в элите, но разгромно проиграл «Ренну» (0:4) и вылетает в низший дивизион. «Осер» уступил «Бресту» (0:1) в очень важном матче и рискует оказаться в зоне вылета. Середняки соревнований, «Монпелье» и «Лорьян» не определили сильнейшего - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Теате Артур14'
|(2:0) Буриго Бенжамен65'
|(3:0) Токо-Экамби Карл70'
|(4:0) Токо-Экамби Карл74'
Манданда Стив•Траоре Амари81' (Ассиньон Лоренс (81') •Омари Вармед•Теате Артур•Белосьян Женуэль•Сантамария Батист77' (Тэт Флавьен (77') •Докю Жереми88' (Alan Do Marcolino (88') •Буриго Бенжамен87' (Угочукву Лесли (87') •Майер Ловро•Гуйри Амин•Токо-Экамби Карл78' (Салах Ибрагим (78')
Запасные: Дамержи Элиас•Алемдар Доган•Дуэ Гела•Родон Джо
Галлон Готье•Зукру Танги81' (Поросо Джексон (81') •Рами Адиль•Палмер-Браун Эрик•Бруус Андреас•Куаме Роминигуе• 32'Шавалерин Ксавье•Ларуси Яссер69' (Конте Абду (69') •Лопеш Рони•Бальде Мама•Одоберт Уилсон81' (Донг Кильян (81')
14 мая. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|(1:0) Ле Дуарон Жереми 69'
Бизот Марко • Лала Кенни • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Дюверн Жан-Кевин • Лис-Мелу Пьерр • Онора Франк 87' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 87') • Белькебла Арис • Дель Кастильо Ромен 72' ( Камара Махди ( 72') • Ле Дуарон Жереми • Мунье Стив
Запасные: Локо Брэдли • Бласкес Хоакин • Реми Лоик • Эрей Кристоф • Маньетти Уго • Дари Ашраф • Дембеле Карамоко • Лемарешаль Феликс
Ионуц Андрей Раду • Жанвье Жульян 75' ( Дембеле Сирики ( 75') • Жубал Мендес • Туре Сулейман • Равелсон Райан 85' ( Зедатка Аким ( 85') • Менса Гидеон • М'Чангама Юссуф 85' ( Синайоко Лассин ( 85') • Туре Бирама • Массенжо Хан-Ноа • Да Кошта Нуну 64' ( Аблин Маттис ( 64') • Эн Готье 64' ( Перрен Гаэтан ( 64')
Запасные: Пелленар Тео • Леон Донован • Руис-Атиль Кайс • Сахи Хамза • Отре Матиас
14 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|68' Февр Ромен (0:1)
|(1:1) Мауасса Фет 90'
Лекомт Бенжамен • Тшато Энзо 72' ( Сако Фалае ( 72') • Жюльен Кристофер • Куяте Кики • 89'Силла Иссиага • Шотар Жорис • Ферри Жордан • 33'Норден Арно 90' ( Геген Аксель ( 90') • Мавидиди Стефи 90' ( Жермен Валер ( 90') • Фаяд Халил 72' ( Мауасса Фет ( 72') • Вахи Элю
Запасные: Сент-Люс Тео • Эстев Максим • Сахо Мамаду • Берто Димитри
Мвого Ивон • Меите Бамо • 25'Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Калюлю Гедеон 59' ( Ле Бри Тео ( 59') • Йонгва Дарлин • Абергель Лоран • Инносент Бонке 59' ( Кари Айман ( 59') • Февр Ромен 83' ( Понсо Жульен ( 83') • Ле Фе Энцо • 70'Коне Ибраима 38' 80' ( Дукуре Сирине ( 80')
Запасные: Аушиш Адиль • Катлайн Йоанн • Лапорт Жульен • Диарра Стефан • Бартуш Тедди
14 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".
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