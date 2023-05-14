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Чемпионат Франции. Лига 1

Начало матча чемпионата Франции «Тулуза» - «Нант» отложили из-за подозрительного пакета на стадионе

14 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Тулуза
...
Нант
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Через 0 ч. 33 мин.

Начало матча 35-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Нанта» было отложено из-за подозрительного пакета на стадионе, об этом сообщает издание L'Equipe. 

Отмечается, что свисток о начале встречи, который должен был дан в 16:00 по московскому времени, прозвучит в 17:30.

Ранее СМИ сообщали, что несколько игроков хозяев поля, а также один футболист гостей отказались выходить на матч в футболках с номерами в радужных цветах.

«Тулуза» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, а «Нант» находится в зоне вылета, занимая 17-е место. 

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Тулуза Нант
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