Начало матча чемпионата Франции «Тулуза» - «Нант» отложили из-за подозрительного пакета на стадионе

Начало матча 35-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Нанта» было отложено из-за подозрительного пакета на стадионе, об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что свисток о начале встречи, который должен был дан в 16:00 по московскому времени, прозвучит в 17:30.

Ранее СМИ сообщали, что несколько игроков хозяев поля, а также один футболист гостей отказались выходить на матч в футболках с номерами в радужных цветах.

«Тулуза» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, а «Нант» находится в зоне вылета, занимая 17-е место.