«Клермон» одержал волевую победу над «Лионом»

Неплохо играющие в последнее время «Клермон» и «Лион» стали соперниками по 35-му туру Лиги 1. Гости намного чаще контролировали мяч, но больше ни в чем не имели перевеса. Александр Ляказетт забил свой очередной гол на 22-й минуте, но тут же Грежон Киэ с пенальти счет сравнял. Он же в середине второго тайма стал автором победного гола - 2:1.

«Клермон» поднялся на восьмое место и проигрывает три очка идущему рядом «Лиону».