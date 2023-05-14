«Клермон» одержал волевую победу над «Лионом»

Неплохо играющие в последнее время «Клермон» и «Лион» стали соперниками по 35-му туру Лиги 1. Гости намного чаще контролировали мяч, но больше ни в чем не имели перевеса. Александр Ляказетт забил свой очередной гол на 22-й минуте, но тут же Грежон Киэ с пенальти счет сравнял. Он же в середине второго тайма стал автором победного гола - 2:1.
«Клермон» поднялся на восьмое место и проигрывает три очка идущему рядом «Лиону».
Протокол игры
|22'Ляказетт Александр (0:1)
|(1:1) Киэ Грежон25'
|(2:1) Киэ Грежон65'
Диао Мори•Сейду Алиду•Ожье Флоран• 29'Кофрие Максимилиано•Зеффан Мехди77' (Аллевина Джим (77') •Маньен Йоанн77' (Гоналон Максим (77') •Гастьен Йоан•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Хауи Саиф-Эдин69' (Чам Мухаммед (69') •Киэ Грежон78' (Андрич Комнен (78') •Рашани Эльбасан
Лопеш Антони•Диоманде Синали•Ловрен Деян44' (Мендес Тьяго (44') •Люкеба Кастелло• 73'Гюсто Мало65' (Кумбеди Саэль (65') •Тальяфико Николас• 84'Какере Максанс77' (Ауа Уссем (77') •Толиссо Корентен•Шерки Райан77' (Дембеле Мусса II (77') •Сарр Амин65' (Jeffinho (65') •Ляказетт Александр
Запасные: Риу Реми•Милагрес Энрике•Лепнан Йоанн
14 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".
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