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Чемпионат Франции. Лига 1

«Клермон» одержал волевую победу над «Лионом»

14 Мая 2023 • 15:57 Комментировать
Клермон
2:1
Лион
окончен

Неплохо играющие в последнее время «Клермон» и «Лион» стали соперниками по 35-му туру Лиги 1. Гости намного чаще контролировали мяч, но больше ни в чем не имели перевеса. Александр Ляказетт забил свой очередной гол на 22-й минуте, но тут же Грежон Киэ с пенальти счет сравнял. Он же в середине второго тайма стал автором победного гола - 2:1.

«Клермон» поднялся на восьмое место и проигрывает три очка идущему рядом «Лиону».

Протокол игры  
Клермон2:1Лион
  22'Ляказетт Александр (0:1)
(1:1) Киэ Грежон25'  
(2:1) Киэ Грежон65'  
Диао МориСейду АлидуОжье Флоран  29'Кофрие МаксимилианоЗеффан Мехди 77' (Аллевина Джим ( 77') Маньен Йоанн 77' (Гоналон Максим ( 77') Гастьен ЙоанВивальдо Боргес до Сантос НетоХауи Саиф-Эдин 69' (Чам Мухаммед ( 69') Киэ Грежон 78' (Андрич Комнен ( 78') Рашани Эльбасан
Запасные: Сиссе СулейманМаржерон ЛюкаМаурер АйманБела ЖеремиCheick Oumar Konate
Лопеш АнтониДиоманде СиналиЛоврен Деян 44' (Мендес Тьяго ( 44') Люкеба Кастелло  73'Гюсто Мало 65' (Кумбеди Саэль ( 65') Тальяфико Николас  84'Какере Максанс 77' (Ауа Уссем ( 77') Толиссо КорентенШерки Райан 77' (Дембеле Мусса II ( 77') Сарр Амин 65' (Jeffinho ( 65') Ляказетт Александр
Запасные: Риу РемиМилагрес ЭнрикеЛепнан Йоанн
14 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Клермон
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