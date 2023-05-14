Месси освистали перед матчем «ПСЖ»

Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в очередной раз столкнулся с недоброжелательным отношением со стороны болельщиков команды. Как сообщает RMC Sport, во время представления составов команд часть стадиона освистала 35-летнего футболиста.

Напомним, что Месси на некоторое время был отстранен от команды из-за визита в Саудовскую Аравию. После этого аргентинец принес извинения и был возвращен в состав команды.

Накануне «ПСЖ» провел домашний матч против «Аяччо». Парижский гранд одержал уверенную победу со счетом 5:0. По итогам матча Месси был признан худшим игроком команды. Он получил 4 балла из 10 возможных.