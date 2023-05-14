Месси признан худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Аяччо»

13 мая состоялся поединок 35-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Аяччо». Встреча завершилась разгромной победой столичного коллектива со счетом 5:0.

Журналисты портала Goal.com оценили игру футболистов парижского клуба в прошедшем матче. Худшим в составе «ПСЖ» был признан аргентинский нападающий Лионель Месси – 4 балла. Лучшим стал форвард Килиан Мбаппе, выступление которого оценили 8 баллами.

Месси в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции провел 29 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца следующего месяца.