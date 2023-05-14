«Вместе наблюдаем за игрой Месси»: Неймар созвонился с Суаресом во время матча «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар, пропускающий остаток сезона из-за повреждения, присутствовал на трибунах стадиона во время матча своей команды против «Аяччо» в рамках 35-го тура Лиги 1. Во время поединка бразилец созвонился по видеосвязи с уругвайским нападающим Луисом Суаресом.

«Вместе наблюдаем за игрой нашего друга Лионеля Месси», - подписал снимок Неймар в социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой «ПСЖ» со счетом 5:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси провел 29 матчей за парижан. 35-летний аргентинец отметился 15 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.