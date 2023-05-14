Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, что думает о Месси

14 Мая 2023 • 07:12 Комментировать

Рулевой французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о работе со звездным нападающим Лионелем Месси.

«Когда состоялся трансфер Лионеля в «ПСЖ», я сказал, что все должны этим воспользоваться. Это лучший игрок в истории футбола. Люди должны ценить его карьеру и то, на что он способен на поле. Очень горд, что тренирую Лео и наслаждаюсь его игрой уже девять месяцев», - передает слова специалиста Le10Sport.

В текущем сезоне Месси принял участие в 38 поединках за парижский гранд, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Контракт аргентинца с клубом истекает в конце июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.05.23 в 14:00
Клермон Клермон
Лион Лион
3.75 3.65 2.01
Видео
14.05.23 в 16:00
Ренн Ренн
Труа Труа
1.34 5.40 9.00
Видео
14.05.23 в 16:00
Брест Брест
Осер Осер
2.10 3.45 3.65
Видео
14.05.23 в 16:00
Тулуза Тулуза
Нант Нант
2.09 3.70 3.45
Видео
14.05.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Лорьян Лорьян
1.99 3.70 3.75
Видео
14.05.23 в 18:05
Монако Монако
Лилль Лилль
2.40 3.75 2.80
Видео
14.05.23 в 21:45
Марсель Марсель
Анже Анже
1.25 6.60 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
07:23 · Франция. Лига 1
«Вместе наблюдаем за игрой Месси»: Неймар созвонился с Суаресом во время матча «ПСЖ»
07:12 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, что думает о Месси
13 Мая
23:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отправил «Аяччо» в Лигу 2, забив 5 мячей
23:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе – второй француз в современной истории, четырежды достигший отметки в 25 голов в Лиге 1
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Аяччо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
20:52 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб из топ-5 лиг Европы, задействовавший в этом сезоне меньше всех игроков
20:28 · Франция. Лига 1
Председатель «Аль-Хиляля» высказался о возможном подписании Месси
19:54 · Франция. Лига 1
Гол на первой минуте позволил «Страсбургу» одолеть «Ниццу»
10:17 · Испания. Ла Лига
Хакими продолжает мечтать о возвращении в «Реал»
09:54 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» может подписать сразу двух игроков «ПСЖ»
09:01 · Англия. Премьер-лига
Поттер может возглавить французский клуб
08:32 · Англия. Премьер-лига
Силва выбрал между Месси, Мбаппе и Холанном обладателя «Золотого мяча» 3
08:20 · Франция. Лига 1
Власти Саудовской Аравии работают над трансфером Месси 1
03:25 · Франция. Лига 1
Балогун побил рекорд Ходдла
12 Мая
23:58 · Германия. Бундеслига
«Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпцига» слухи
Все новости
Рекомендуем