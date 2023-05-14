Галтье рассказал, что думает о Месси

Рулевой французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о работе со звездным нападающим Лионелем Месси.

«Когда состоялся трансфер Лионеля в «ПСЖ», я сказал, что все должны этим воспользоваться. Это лучший игрок в истории футбола. Люди должны ценить его карьеру и то, на что он способен на поле. Очень горд, что тренирую Лео и наслаждаюсь его игрой уже девять месяцев», - передает слова специалиста Le10Sport.

В текущем сезоне Месси принял участие в 38 поединках за парижский гранд, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Контракт аргентинца с клубом истекает в конце июня.