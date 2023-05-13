Гол на первой минуте позволил «Страсбургу» одолеть «Ниццу»

В 35-м туре Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ниццы». Победный гол хозяева забили уже на первой минуте, когда Хабиб Диалло результативно завершил стартовую атаку. Он же удвоил перевес в начале второго тайма, реализовав пенальти. Его команда вышла на чистое 14-е место в шести очках над зоной вылета. «Ницца» остается восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Диалло Хабиб1'
|(2:0) Диалло Хабиб59'
Селс Матц•Перрен Люка•Дукуре Исмаэль•Ле Маршан Максим•Дагба Колин71' (Гамейро Кевин (71') •Гильберт Фредерик•Сансон Морган•Сиссоко Ибраима 90'90' (Аолу Жан-Эде (90') •Беллегард Жан-Рикнер90' (Льенар Димитри (90') •Диарра Хабиб•Диалло Хабиб84' (Мотиба Лебо (84')
Запасные: Судзуки Юито•Ньямси Жерзино•Риссьер Робин•Прчич Саньин
Шмейхель Каспер•Лотомба Жордан67' (Аталь Юсеф (67') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим• 74'Бар Мельвен67' (Диоп Софьян (67') •Будауи Хишем72' (Баркли Росс (72') •Росарио Пабло67' (Браими Билаль (67') •Тюрам Кефрен44' (Белахяне Реда (44') •Буанани Бадредин•Моффи Теремас•Лаборд Гаэтан
Запасные: Брайан Джо•Булка Марцин•Вити Маттиа•Бека Бека Алексис
13 мая. Стадион "де ла Мейно".
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