Гол на первой минуте позволил «Страсбургу» одолеть «Ниццу»

В 35-м туре Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ниццы». Победный гол хозяева забили уже на первой минуте, когда Хабиб Диалло результативно завершил стартовую атаку. Он же удвоил перевес в начале второго тайма, реализовав пенальти. Его команда вышла на чистое 14-е место в шести очках над зоной вылета. «Ницца» остается восьмой.