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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол на первой минуте позволил «Страсбургу» одолеть «Ниццу»

13 Мая 2023 • 19:54 Комментировать
Страсбург
2:0
Ницца
окончен

В 35-м туре Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ниццы». Победный гол хозяева забили уже на первой минуте, когда Хабиб Диалло результативно завершил стартовую атаку. Он же удвоил перевес в начале второго тайма, реализовав пенальти. Его команда вышла на чистое 14-е место в шести очках над зоной вылета. «Ницца» остается восьмой.

Протокол игры  
Страсбург2:0Ницца
(1:0) Диалло Хабиб1'  
(2:0) Диалло Хабиб59'  
Селс МатцПеррен ЛюкаДукуре ИсмаэльЛе Маршан МаксимДагба Колин 71' (Гамейро Кевин ( 71') Гильберт ФредерикСансон МорганСиссоко Ибраима  90' 90' (Аолу Жан-Эде ( 90') Беллегард Жан-Рикнер 90' (Льенар Димитри ( 90') Диарра ХабибДиалло Хабиб 84' (Мотиба Лебо ( 84')
Запасные: Судзуки ЮитоНьямси ЖерзиноРиссьер РобинПрчич Саньин
Шмейхель КасперЛотомба Жордан 67' (Аталь Юсеф ( 67') Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим  74'Бар Мельвен 67' (Диоп Софьян ( 67') Будауи Хишем 72' (Баркли Росс ( 72') Росарио Пабло 67' (Браими Билаль ( 67') Тюрам Кефрен 44' (Белахяне Реда ( 44') Буанани БадрединМоффи ТеремасЛаборд Гаэтан
Запасные: Брайан ДжоБулка МарцинВити МаттиаБека Бека Алексис
13 мая. Стадион "де ла Мейно".

 

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