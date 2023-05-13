«Галатасарай» может подписать сразу двух игроков «ПСЖ»

«Галатасарай» намерен подписать сразу двух игроков «ПСЖ», сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в аргентинском нападающем Мауро Икарди и в португальском полузащитнике Ренату Саншеше. Также отмечается, что «Галатасарай» рассмотрит вариант с приглашением форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

Напомним, что в настоящий момент 30-летний Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В текущем розыгрыше чемпионата Турции именитый футболист провёл 20 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость Икарди сейчас оценивается в 18 миллионов евро.

На счету 25-летнего Саншеша два гола в 23 встречах в футболке «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.