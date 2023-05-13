Власти Саудовской Аравии работают над трансфером Месси

Власти Саудовской Аравии вовлечены в потенциальный трансфер звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании 35-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». При этом между сторонами пока нет никаких договоренностей. Клуб якобы предложил Лионелю контракт с зарплатой в размере 400 миллионов евро в год.

Трудовое соглашение Месси с парижским грандом рассчитано до конца нынешнего сезона. Кроме «Аль-Хиляля», в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона».