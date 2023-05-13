Балогун побил рекорд Ходдла

Тридцать пятый тур чемпионата Франции начался с игры «Ланса» с «Реймсом», в котором «красно-белые» повели в счете в середине первого тайма, но в итоге потерпели «волевое поражение» - «Ланс» забил два мяча и продолжает погоню за хромающим «ПСЖ».

Англичанин Фоларин Балогун, автор единственного мяча «Реймса», тем не менее, может занести прошедший матч себе в актив - забив девятнадцатый гол в сезоне, он побил рекорд Гленна Ходдла, который в сезоне 1988/1989 забил восемнадцать голов за «Монако», и с тех пор никто из англичан до Боларина больше не забивал.

В следующем туре «Реймс» сыграет с «Анже».