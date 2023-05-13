Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Балогун побил рекорд Ходдла

13 Мая 2023 • 03:25 Комментировать
Ланс
2:1
Реймс
окончен

Тридцать пятый тур чемпионата Франции начался с игры «Ланса» с «Реймсом», в котором «красно-белые» повели в счете в середине первого тайма, но в итоге потерпели «волевое поражение» - «Ланс» забил два мяча и продолжает погоню за хромающим «ПСЖ».

Англичанин Фоларин Балогун, автор единственного мяча «Реймса», тем не менее, может занести прошедший матч себе в актив - забив девятнадцатый гол в сезоне, он побил рекорд Гленна Ходдла, который в сезоне 1988/1989 забил восемнадцать голов за «Монако», и с тех пор никто из англичан до Боларина больше не забивал.

В следующем туре «Реймс» сыграет с «Анже». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Реймс Фоларин Балогун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Реймс Реймс
2
1
2.90 2.13 4.20
Видео
13.05.23 в 18:00
Страсбург Страсбург
Ницца Ницца
2.50 3.15 3.05
Видео
13.05.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Аяччо Аяччо
1.12 9.40 23.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
03:25 · Франция. Лига 1
Балогун побил рекорд Ходдла
12 Мая
23:58 · Германия. Бундеслига
«Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпцига» слухи
23:52 · Франция. Лига 1
«Ланс» добыл волевую победу над середняком, играя больше часа в меньшинстве
22:12 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» интересуется двумя игроками «ПСЖ» слухи
21:21 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» сделал предложение «Реалу» по Ферлану Менди
21:15 · Франция. Лига 1
Бывший президент «Лиона» Оля получил особые привилегии
18:11 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Астон Виллы» к Мусса Дембеле
18:06 · Франция. Лига 1
Тренер «Марселя» Тудор включил Санчеса в один список с Месси и Роналду
14:47 · Франция. Лига 1
Месси выйдет в старте «ПСЖ» в первом матче после отстранения
12:57 · Франция. Лига 1
Месси должен сыграть с «Аяччо»
12:51 · Франция. Лига 1
Тевес раскритиковал «ПСЖ» за ситуацию с Месси
11:21 · Испания. Ла Лига
В Испании дали инсайд по трансферу Мбаппе в «Реал»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Опенда вряд ли перейдёт «Лидс», игроку больше нравится вариант с «Арсеналом»
10:06 · Испания. Ла Лига
Хави определил две главные трансферные цели «Барселоны» на лето
08:03 · Испания. Ла Лига
Маскерано назвал клуб, в котором хочет видеть Месси
Все новости
Рекомендуем