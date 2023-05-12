«Ланс» добыл волевую победу над середняком, играя больше часа в меньшинстве

«Ланс» остаётся в чемпионской гонке по итогам 35-го тура Лиги 1. Второй коллектив чемпионата Франции принимал «Реймс» и с 19-й минуте играл вдесятером после удаления защитника Кевина Дансо. Фоларин Балогун тут же реализовал пенальти, добавив фавориту проблем. В целом гости чаще били по воротам, подали 11 угловых при нуле у противника, но «Ланс» даже в меньшинстве набрал свои три очка. Еще до перерыва Пшемыслав Франковски с 11 метров сравнял счет, а Секо Фофана вырвал победу - 2:1.
«Ланс» в трех очках от лидирующего «ПСЖ», соперник - 11-й.
Протокол игры
|23'Балогун Фоларин (0:1)
|(1:1) Франковски Пшемыслав40'
|(2:1) Фофана Секо55'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 19'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав• 52'Мачадо Дейвер70' (Айдара Массадио (70') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Сотока Флориан•Томассон Адриен89' (Да Коста Давид Перейра (89') •Опенда Лои78' (Онана Жан (78')
Диуф Йеванн•Бузи Максим86' (Туре Мохамед (86') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис• 37'Фоке Томас•Манетси Маршал•Матусива Азор74' (Зенели Арбер (74') •Каюсте Йенс85' (Атангана-Эдоа Валентин (85') •Флипс Алексис 67'74' (Сирхейс Кай (74') •Ито Дзюня•Балогун Фоларин 74'
Запасные: Кейта Шейк•Ольеро Александр•Fallou Fall•Лопи Дион
12 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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