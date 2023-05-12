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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» добыл волевую победу над середняком, играя больше часа в меньшинстве

12 Мая 2023 • 23:52 Комментировать
Ланс
2:1
Реймс
окончен

«Ланс» остаётся в чемпионской гонке по итогам 35-го тура Лиги 1. Второй коллектив чемпионата Франции принимал «Реймс» и с 19-й минуте играл вдесятером после удаления защитника Кевина Дансо. Фоларин Балогун тут же реализовал пенальти, добавив фавориту проблем. В целом гости чаще били по воротам, подали 11 угловых при нуле у противника, но «Ланс» даже в меньшинстве набрал свои три очка. Еще до перерыва Пшемыслав Франковски с 11 метров сравнял счет, а Секо Фофана вырвал победу - 2:1.

«Ланс» в трех очках от лидирующего «ПСЖ», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Ланс2:1Реймс
  23'Балогун Фоларин (0:1)
(1:1) Франковски Пшемыслав40'  
(2:1) Фофана Секо55'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо Кевин  19'Медина ФакундоФранковски Пшемыслав  52'Мачадо Дейвер 70' (Айдара Массадио ( 70') Абдул-Самед СалисФофана СекоСотока ФлорианТомассон Адриен 89' (Да Коста Давид Перейра ( 89') Опенда Лои 78' (Онана Жан ( 78')
Запасные: Пореба ЛукашЛе Кардинал ЖюльенБукса АдамКлод-Морис АлексисФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
Диуф ЙеваннБузи Максим 86' (Туре Мохамед ( 86') Агбаду ЭммануэльАбдельамид Юнис  37'Фоке ТомасМанетси МаршалМатусива Азор 74' (Зенели Арбер ( 74') Каюсте Йенс 85' (Атангана-Эдоа Валентин ( 85') Флипс Алексис  67' 74' (Сирхейс Кай ( 74') Ито ДзюняБалогун Фоларин  74'
Запасные: Кейта ШейкОльеро АлександрFallou FallЛопи Дион
12 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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