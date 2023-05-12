«Ланс» добыл волевую победу над середняком, играя больше часа в меньшинстве

«Ланс» остаётся в чемпионской гонке по итогам 35-го тура Лиги 1. Второй коллектив чемпионата Франции принимал «Реймс» и с 19-й минуте играл вдесятером после удаления защитника Кевина Дансо. Фоларин Балогун тут же реализовал пенальти, добавив фавориту проблем. В целом гости чаще били по воротам, подали 11 угловых при нуле у противника, но «Ланс» даже в меньшинстве набрал свои три очка. Еще до перерыва Пшемыслав Франковски с 11 метров сравнял счет, а Секо Фофана вырвал победу - 2:1.

«Ланс» в трех очках от лидирующего «ПСЖ», соперник - 11-й.