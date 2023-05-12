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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший президент «Лиона» Оля получил особые привилегии

12 Мая 2023 • 21:15 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Жан-Мишель Оля, бывший президент «Лиона», сложил свои полномочия после тридцати шести лет руководства клубом, в течение которых он выиграл более чем полсотни трофеев.

Проводили Оля с большими привилегиями - прежде всего, он получил бонус в десять миллионов евро за свою верную службу клубу, Еще пятнадцать ему принесет продажа части акций клуба - покупатель на них уже есть.

Кроме того, на стадионе «Лиона» у Оля будет свой супер-VIP, отдельная ложа для просмотра матчей, автомобиль за счет клуба, а также для него будут бесплатными любые услуги на стадионе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жан-Мишель Оля
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