Месси выйдет в старте «ПСЖ» в первом матче после отстранения

Нападающий Лионель Месси, который вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после отстранения, выйдет в основном составе команды в предстоящем матче чемпионата Франции против «Аяччо». Об этом заявил главный тренер команды Кристоф Галтье.

«Я пообщался с Лионелем на днях, чтобы понять, какой у него настрой. После беседы стало ясно, что Месси максимально мотивирован. Он будет в стартовом составе», - передает слова специалиста PSG COMMUNITY.

Матч между «ПСЖ» и «Аяччо» состоится в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Стартовый свиток прозвучит в 22:00 по московскому времени.