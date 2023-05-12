Месси подписал секретный контракт с «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси и руководство «ПСЖ» заключили секретный контракт после недавнего визита аргентинца в Саудовскую Аравию. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Напомним, что недавно 35-летний форвард самовольно покинул расположение парижского гранда и отправился с визитом на Ближний Восток. В парижском гранде остались крайне недовольны поступком игрока и отстранили его от команды на две недели. Спустя некоторое время стороны провели переговоры и подписали секретный договор. После этого Лионелю разрешили вернуться к тренировкам.

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.

«ПСЖ» нашёл замену Месси и готов заплатить 100 миллионов евро