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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси подписал секретный контракт с «ПСЖ»

12 Мая 2023 • 07:56 Комментировать (3)

Нападающий Лионель Месси и руководство «ПСЖ» заключили секретный контракт после недавнего визита аргентинца в Саудовскую Аравию. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Напомним, что недавно 35-летний форвард самовольно покинул расположение парижского гранда и отправился с визитом на Ближний Восток. В парижском гранде остались крайне недовольны поступком игрока и отстранили его от команды на две недели. Спустя некоторое время стороны провели переговоры и подписали секретный договор. После этого Лионелю разрешили вернуться к тренировкам.

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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InterSan
12 Мая 2023 в 08:30
И будет играть в секретный футбол, в секретное время, на секретном стадионе.
KLINSMANN
12 Мая 2023 в 08:12
Забодал уже)
Андрей Трунов
12 Мая 2023 в 08:04
А сколько было движений... Получается, что Месси банально забайтил "ПСЖ" на этот контракт да и всё.
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