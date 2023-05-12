Маскерано: «Жаль людей, которые оскорбляют Месси»

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Маскерано отреагировал на критику нападающего Лионеля Месси со стороны болельщиков «ПСЖ».

«Это удивительно. Я считают, что если и есть игрок, который заслуживает уважения, то это Лионель. Вместо того, чтобы наслаждаться его игрой, болельщики оскорбляют Лео. Мне искренне жаль этих людей», - передает слова Маскерано Tyc Sports.

Напомним, что Месси защищает цвета парижского гранда с 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня.

В текущем сезоне Лионель провел 37 поединков во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 19 результативными передачами.